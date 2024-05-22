北大減肥課爆火，大學生一學期減重15公斤 。圖為北大學生體驗柔韌性訓練。（北京青年報）

北大減肥課爆火，大學生一學期減重15公斤 。圖為北大食堂老師帶著學生稱重計算食物熱量。（北京青年報）

《北京青年報》用戶端22 報導，「燃燒我的卡路里」風氣，吹進大學課堂。教室裡講授運動營養學知識、體育場上練習跑步、訓練館裡學器械攀岩，餐廳裡老師陪著打飯，讓學生吃好還健康……北京大學為大學部學生開設了一門名為《體能提升：運動與膳食》的體育必修課，成為北大學子口口相傳的「減肥神課」。

不同於傳統體育課，這門課旨在教會學生如何科學健康地達到減重目的。北大減肥課已開設二年，該課程不僅幫1／3的學生成功減重5％以上，最高紀錄有同學一學期減重15公斤。

北大於2022年秋季學期開設減肥課。《體能提升：運動與膳食》是北京大學為本科生開設的體育必修課之一。可以在學校開設的全部體育必修課中選擇4門，修夠4個學分即可。

23級本科生樓宇乾就選上這門減肥課。身高175cm，體重85kg的他，BMI指數約為26，偏高。「這門課程既是體育必修課，還能教授怎麼科學減肥，簡直是為我量身定製的。」 樓同學說，因為炙手可熱，能上課的學生需抽籤決定，他運氣不錯，被成功抽中。

2023年秋進入北大讀書的侯曉陽身高1米85、體重110公斤，BMI達到32，屬於肥胖。他沒想到，經過一學期減重課，甩掉15公斤，成了這門課減重紀錄保持者。

《北青報》報導，北大減肥課自2022年秋季學期開課後，短短一年多，就成了熱門課程。上過課程、成功減重的學生成了活廣告，即使後來又增加一個班次，不少學生還是搶不到這門課。

該課程是北京大學體育教研部第一門由不同專業教師共同完成的課程。共分為理論講授、運動訓練和實踐討論三部分。

理論講授由北京大學體育教研部助理教授張曉圓負責。學生接受的運動指導是由專業體育教師在健身房等運動場地現場展開。

說起課程內容，上過該課的同學們普遍評價，「循序漸進，靈活系統」。以3月22日為例，當天早8點第一節課，助理教授張曉圓和同學一起到校園食堂，讓學生們按自己平時的習慣買早餐。

在這節課上，張曉圓給出了一個包括身高、年齡等因素的公式，每名學生根據公式可以算出減重期間一天需要的推薦攝入量和原先飲食攝入的熱量。以熱量值為參考，每個學生可以根據個人飲食偏好選擇攝入碳水、脂肪、蛋白質的比例。張曉圓表示，減重是長期的過程，不能一直都伴隨著心理上的痛苦。減肥課除了提供科學的飲食方案外，還會為學生設計個性化的運動方案。

比如，李珊覺得跑步減重很辛苦，老師就建議她選擇緩慢爬坡的運動方式，不但能保證燃脂效果，也更容易堅持。

樓宇乾稱，課程期間，會有不同運動項目的老師帶大家體驗柔韌性訓練、攀岩等運動項目……還會講解這些運動對燃脂減重的作用。學生從中可以挑選感興趣、能堅持的項目。去年上過這門課的侯曉陽，在這門課前期體測時，體重還沒減下來，體測成績僅得了59分。不過，經過一學期的學習，減重效果甚佳，直接甩掉了15公斤的體重，獲得了獎勵分數，最終成績拿到91分。

侯曉陽說，變瘦之後最大的收穫就是自信。他表示，自己減重後整個人的外形和精神有了很大提升，更願意參加一些社交活動。「減重是一個抵抗熵增的過程。」 侯曉陽說，即便不像去年那樣嚴格控制，體重仍在緩慢下降。「以前覺得自己形態欠佳，總是回避拍照，減重讓我有了一種掌控身體的成就感、自信感。」

「自律給我自由，都聽過這句話吧，我認為就是一句廣告語，欲望才是行為的催化劑，是原動力。」 該課程授課教師之一、北京大學體育教研部副教授張冰表示。

試不合格的同學都有超重或肥胖的情況，繼而影響多項體質健康成績。對於這部分同學，運動與飲食的聯合干預才是最有效的。