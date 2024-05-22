立法院院會昨日二讀通過「藐視國會」等修正草案，未來官員若有反質詢等行為，除將移送監察院外，最重可罰20萬元。今（22）日卓內閣官員上任後首次到立法院備詢，文化部長李遠（小野）表示，自己很喜歡開玩笑，未來在立院會稍微嚴肅一點。環境部長彭啟明也說自己非常NICE、很少生氣，「從小就不太會頂嘴，請委員放心」。

立法院教育及文化委員會22日邀請文化部長李遠（圖）列席報告業務概況並備質詢。（劉宗龍攝）

李遠今到立法院教育及文化委員會備詢，會前受訪表示，在還沒接任部長前，曾想過到立法院是一個很可怕的事情，可是等到真的面對的時候反而很輕鬆。但對於藐視國會罪二讀通過，李遠坦言有點害怕，「因為我講話亂講的，而且我是一個蠻輕鬆很愛開玩笑的人，以後到立法院，我覺得稍微嚴肅一點。」

李遠也說，自己對文化部的了解就是，會盡量提供到每一個細節，委員想知道所有東西，文化部都會全部提供，因為開誠佈公是唯一能夠面對立法院的唯一的方法，而且他也覺得要誠懇。

環境部長彭啟明今到立法院衛生福利及環境委員會備詢，會前受訪表示，自己會遵從大院各種指教，「我非常NICE，我很少生氣」，對於各位委員指教都會虛心接受。他還直言「我很少頂嘴，從小就不太會頂嘴，請委員放心」。

對於自己首次備詢，彭啟明分享說，他常常擔任學生的口試委員，也很常被問問題，但畢竟立法院是國家殿堂，的確也有點壓力，他為了備詢有積極準備，昨天準備到晚上11點，希望能跟委員好好的切磋、指教。