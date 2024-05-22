YouBike微笑單車租借方便，受到不少人青睞，一名男子觀察到部分的YouBike明明沒有故障，座墊卻被180度反轉，尤其是電輔車的情況最明顯，他懷疑根本是有心人士惡意霸佔車輛，貼文上傳後網友也批評，其中一名網友表示，租借多次YouBike，很多座墊反轉的根本就沒有壞。

原PO昨（21）日於《Threads》上傳一張照片，圖中一台YouBike電輔車的座墊被反過來，他表示，因為電輔車很難借到，幾乎人人都想騎，才會有人把座墊反轉偽裝成故障，以此方式霸佔，他人就借不到，但他租借後發現腳踏車功能正常，直呼「用這種方式霸佔超沒品。」

根據YouBike臉書粉專，民眾騎乘前應確實檢查輪胎、煞車、車燈等，並調整適當座墊高度，若發現故障車，應將座墊調到最低後，反轉180度，同時打電話給客服，維修人員會前往地點修繕。

網友看了原PO的貼文後，都非常驚訝，紛紛批評很缺德，「我遇到過好多次，沒有一次座墊反轉是壞的」、「我知道有人會故意反轉座墊霸佔」、「有些人故意把座墊反轉，其實根本沒壞，只是想佔車。」