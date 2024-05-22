5月20日，30多名日本國會議員來台祝賀賴清德總統就職，中國大陸駐日本大使吳江浩當日警告，「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」，對此日本內閣官房長官林芳正今（22）日表示，日本已經正式提出抗議，批評吳江浩的言論「極度不適當」。此外，日本眾議員松原仁昨（21）日也要求日本政府將吳江浩驅逐出境。

中國大陸駐日本大使吳江浩20日警告，日本議員來台灣祝賀總統就職的行為，將讓日本民眾「被帶入火坑」。

香港《星島日報》報導，中國大陸駐日本大使吳江浩20日在陸使館主辦的「台灣問題與中日關係」座談會上抨擊，日本30多名國會議員赴台祝賀，是「公然為台獨分裂勢力撐腰站台」，警告「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」。

吳江浩警告「日本民眾將被帶入火坑」一語尤其令日本不滿，路透社報導，日本內閣官房長官林芳正今日表示，日本政府已經對此正式提出抗議，批評吳江浩的發言「極度不適當」。

林芳正表示：「我們認為駐東京大使有這樣的評論極度不適當，我們已立即對此提出嚴正的正式抗議。」

林芳正重申，日本期待台灣相關議題能夠透過對話和平解決。

另據《產經新聞》報導，無黨派的日本眾議員松原仁昨日表示，他已向眾議院議長提交「質問主意書」，要求日本政府將吳江浩驅逐出境。

松原仁表示，吳江浩去（2023）年4月就已發表過類似言論，時任日本外務大臣的林芳正就批評「駐東京大使做出這樣的言論是極其不恰當的」，並且透過外交管道提出強烈抗議。

松原仁強調，重複2次威脅言論是「極其不尊重的行為」，「我認為應該通知他是『不受歡迎的人』並驅逐他」。

針對松原仁的建議，日本政府預計在31日的內閣會議上做出答覆。