新北市勞工局積極協助弱勢求職者回歸正常就業環境，透過就業服務站提供全面支持。近日，三重就業服務站的阿哲成功申請到街頭藝人資格並找到穩定工作，成為一個勵志故事。

阿哲的父親是油漆工，母親因重病在家休養，家庭經濟困難。他自身因身心障礙在求職路上屢遭挫折，因為不熟悉電腦操作和面試時反應較慢，難以獲得工作機會。然而，阿哲並未放棄，而是主動尋求三重就服站的協助。

初見阿哲時，就服員見到的是一個充滿挫折的青年。阿哲訴說著身心障礙者身分帶來的困境，為幫助阿哲減輕經濟負擔，就服員迅速啟動新北市「全齡高風險家庭整合型安全網」，提供各種社政資源和補助，同時幫助他提升求職技能和重建自信。

在諮詢中，阿哲提到他喜歡吹陶笛和手繪圖畫，並展示他的多幅作品。就服員鼓勵他堅持這份熱情，並建議他申請街頭藝人執照，發展多元職業生涯。經過4個月努力，阿哲成功獲得新北市街頭藝人資格，並錄取一家金融業的行政助理職位，工作穩定且表現良好。

就服員關勝謙真人與Q版畫的比對圖。（新北市勞工局提供／張鎧乙新北傳真）

每到周末，阿哲以「團仔仔」的名字在淡水河畔為遊客手繪Q版人像，實現他的繪畫夢，他感激地說：「感謝就服員的不斷鼓勵，也感謝一路上願意伸出援手的人，讓我能夠不斷追逐夢想。」

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局在全市29區設有就業服務據點，積極開發職缺和提供職務再設計資源，幫助弱勢求職者獲得更多就業機會。欲了解更多相關服務，請訪問新北市人力網或撥打免付費專線0800-091-580，將有專人提供協助。