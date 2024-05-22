韓聯社22日報導，韓國總統尹錫悅21日與英國首相蘇納克聯合主持「人工智慧（AI）首爾峰會」，會議發表以安全、創新、包容三大原則的《首爾宣言》。

尹錫悅當天在青瓦台迎賓館以視訊連線形式主持峰會並致開幕詞時表示，作為國際社會負責任的一員，韓國將推動AI朝著安全、創新、包容的方向發展。本次會議將成為凝聚南韓的《數字權利憲章》、聯合國大會涉全球AI決議、七國集團（G7）的「廣島AI進程」等，推動全球AI規範和治理結構發展的契機。

尹錫悅還表示，為了維護社會安寧和民主主義，各方有必要保障AI的安全性，通過自由開放的研發實現創新，同時讓AI發展成果公平惠及所有人非常重要。

峰會並聯合發表《首爾宣言》和《關於AI安全科學的國際合作首爾意向書》。宣言指出，AI安全、創新、包容是相互連接的目標，國際社會須將其列入全球AI治理結構首要議題。各方敦促通過以人為本的AI技術解決全球性難題，增進民主、法治、人權、自由等價值，加大隱私保護力度，消除數字和AI鴻溝，從而提升人類福利水準。

此外，與會的全球AI相關企業承諾將致力於防範AI風險，以負責任的態度開發相關技術。

當天，七國集團（G7）成員國領導人和新加坡領導人、聯合國和經合組織等國際機構，以及三星電子、NAVER、谷歌、亞馬遜、Open AI、微軟、Meta、xAI等相關企業與會。

AI首爾峰會是去年11月在英國舉行的首屆人工智慧安全峰會的後續會議。韓國總統室介紹稱，本次會議首次達成領袖協議，議題也從安全擴至創新和包容，成為唯一一個共商AI治理結構的領袖級平台。下次會議將在法國舉行。