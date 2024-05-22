基隆殺人未遂簡姓犯人19日從基隆的醫院脫逃後，檢方發布通緝，最新動態掌握到簡男已從基隆逃到台北，由於簡男的老家位於林口，離桃園很近，桃園市議員張碩芳22日於桃園市議會總質詢時提出，桃園警方應加強戒備，避免桃園人民受到傷害及威脅。

對此桃園市警察局長吳坤旭回應，目前都有和專案小組保持聯繫，與林口老家的接觸中發現，簡男母親表示簡男已經許久未回家，若後續還有相關資訊會再向民眾公布。