原以為大陸電商平臺正準備618大促上演一場消費爭奪戰，沒想到提前開戰的戰場卻是另外幾家巨頭企業，進日包含字節跳動、阿里雲、百度先後就大模型展開「價格戰」從降價甚至殺到免費，也引來市場正反兩派看法，認為有助於降低一般人使用進入門檻，卻也擔心壓縮利潤影響未來研發資金投入。

稍早大陸國內大模型企業就出現了降價行為。比如DeepSeek-V2價格做到了每百萬tokens僅需1元（人民幣，下同）。而引發這波價格戰的則從字節跳動率先入場。

一周前，字節跳動舉行大模型戰略發佈會，激進價格策略引來矚目，宣佈豆包大模型將正式開啟對外服務，旗下的火山引擎總裁譚待更表示，豆包主力模型在企業市場的定價只有0.0008元／千Tokens。

阿里雲21日也宣佈，旗下通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Turbo、Qwen-Plus、Qwen-Long、Qwen-Max等9款主力AI大模型全面降價。其中，Qwen-Long API輸入價格從0.02元／千tokens降至0.0005元／千tokens，最高直降97％。

隨後21日下午，百度文心大模型的兩款主力模型ERNIE Speed、ERNIE Lite也跟進宣佈即刻起全面免費，這一動作對抗字節跳動和阿里雲的意圖十分明顯，也將這波價格戰引入了高潮。

目前對此情形看法分為正反兩派，一方認為是好事，此舉降低了門檻，有利於加速大模型的應用落地；另一方認為是壞事，價格戰將壓縮利潤空間，缺少資金就不能吸引更多人才，有礙技術進步，甚至一批中小型初創企業將被淘汰。

一位業內人士認為，大模型行業也確實到了要追求落地、衡量商業化的階段，大家都開始考慮用更加激進降價手段獲取客戶，價格戰是必然會發生的。