一名80歲女性，主訴耳朵一直聽到像冰箱運轉的聲音，已經持續一個月，且去過幾家診所吃藥都不見效，前往台北榮總新竹分院耳鼻喉科求診，才發現原來是耳鳴在作怪。

耳鳴是在沒有外在聲音來源的情況下，卻感覺聽到聲音，台北榮總新竹分院耳鼻喉科聽力師藍佳洵解釋，很多病都會有耳鳴的症狀，可能發生在單側或雙側，也可能單獨發生或伴隨聽力損失出現，要確認引起耳鳴的原因需做耳鏡、聽力及相關檢查，並從檢查結果中找出病因。

耳鳴的原因可分為兩大類，藍佳洵解釋，第一類是內耳因素，可能的原因包括聽覺中樞問題、聽神經問題或聽覺細胞損壞，因內耳的退化或損壞非常難復原，所以這一類耳鳴較難治療。

第二類是中耳、外耳因素，可能是中耳聽小骨或耳咽管問題、耳膜破洞或外耳道阻塞，使聲音傳進耳朵的共鳴受影響，藍佳洵表示，這一類的耳鳴要復原相對比較容易，治療的可能性較大。

兩類中以第一類的原因較常見，其中聽覺細胞老化造成的老年性聽力損失又占很大比例，藍佳洵表示，雖然這一類的耳鳴治療效果不顯著，但仍有幾個方法可以改善。

一是利用物理性的方式降低耳鳴，例如聽音樂，或是有聽力損失的人，就可以戴助聽器來放大環境音，相對降低耳鳴的音量來緩解，且有些助聽器也有耳鳴抑制的功能。二是服用藥物，減少對耳鳴的感受力，但須注意藥物的副作用。

三是避免焦慮，耳鳴雖然會引起焦慮，但越焦慮耳鳴的情況往往越嚴重，像是因失眠造成耳鳴時，應先解決造成失眠的各種生活壓力及心理問題，而非將失眠歸因於耳鳴，若能克服心理因素必然也能降低耳鳴帶來的困擾。