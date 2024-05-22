吳思瑤。（本報資料照片）

立法院21日院會審查國會改革草案，對於法案內容遭質疑，國民黨立委吳宗憲也直接翻出民進黨柯建銘、林佳龍、顧立雄過去針對國情報告、調查權的發言影片，狠嘲「民進黨打臉全記錄」。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤說，現在是2024年，不需要去拿2016年的法案大作文章，都是民進黨消化、過濾過後不要的版本，國民黨不要拾人牙慧、見樹不見林。

吳思瑤表示，國民黨、民眾黨所提過去民進黨有什麼主張，但要研讀一個政策或法案，絕對不要去脈絡化，也絕對不要見樹不見林。

吳說明，民進黨過去8年國會改革方案，20項國會透明公開作為，在民進黨手上完成17項，有部分沒辦法完成，是因為社會待匯聚共識，民進黨清楚檢視，過去在國會改革方案，在社會沒有共識之前，確實部分內容涉及違憲之虞。

吳思瑤強調，民進黨在國會多數的階段，不會強行輾壓、力推，尊重社會共識、尊重憲法精神，過去很多提案主張內容經過檢視、過濾、消化、精進。

吳思瑤說，請藍白兩黨要評論民進黨國會改革方案，就回到司法法制委員會，好好來審民進黨版的國會改革法案，完整精進檢視過的最完備的主張，都在民進黨修的國會四法清楚呈現。

吳思瑤前調，現在是2024年，不需要去拿2016年的法案大作文章，2016年的民進黨的條文版本都經過檢視，國民黨立委羅智強最喜歡說過去柯建銘講什麼、過去民進黨提什麼，都是民進黨消化、過濾過後不要的版本，國民黨不要拾人牙慧、見樹不見林，民進黨精進的版本藍白不審查，一再的對過去民進黨已經選擇不推動的法案，持續大打口水戰，完全沒有意義。