羅姓男子在2007年因毆打性侵女子，2009年遭判刑6年10月及強制治療確定，但他因再犯危險並無顯著降低遭持續強制治療，檢方聲請繼續延長，他說自己74歲且肺癌末期，請求停止強制治療，但台灣高等法院認為仍有必要，裁定2024年7月31日起算1年，繼續延長執行強制治療。

檢察官向法院提出聲請指出，羅男因妨害性自主等案件，經法院裁定令入相當處所施以刑後強制治療，期間至其再犯危險顯著降低為止，並應每年鑑定、評估有無停止治療之必要確定在案，羅男從2019年10月29日入法務部所屬醫院執行強制治療。

檢察官指稱，羅男在強制治療期間，經醫院的刑後強制治療處所治療評估小組會議，決議認有繼續治療之必要等情，因此聲請繼續延長執行強制治療。

羅男說，他是肺腺癌第四期、肺癌末期，他不能繼續住在醫院，要死也要死在外面，不想死在裡面，他接受強制治療已經比刑期更長，他有那麼可惡嗎？羅的律師主張，羅男是癌症末期，每天要吃很多藥，應該身體會很虛弱，理論上應該沒有再強制治療的必要。

高院認為，羅男經專業評估有繼續治療之必要，足見其再犯危險並無顯著降低，自無從因其年紀已高、現罹癌症等情而停止強制治療，羅男及律師主張均不足採，裁定繼續延長執行強制治療，其期間自2024年7月31日起算1年。可抗告。

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