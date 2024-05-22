國會改革議題釀立委打架畫面傳到國外，國民黨桃園市議員凌濤昨（21）日發文提到，最挺台的美國國會眾議員史密斯（Chris Smith, R-NJ） 在發布祝賀總統賴清德就任的新聞稿中，明確指出綠委阻撓國會改革，說明連美國也看不下去，引發政治風坡。對此，史密斯也再發新聞稿予以回應，強調和平解決分歧。

凌濤昨在臉書發文指出，史密斯是「美國國會及行政當局中國委員會」主席，在他辦公室最新發布的祝賀賴清德就任新聞稿中，明確指出民進黨立委阻撓國會改革。凌濤質疑，當美國也看不下去，認為這些法案是成熟且繁榮的民主表徵，賴清德還要放任綠委及側翼荒腔走板嗎？

但史密斯當地時間21日又發了一次新聞稿，與先前內容不同，指出台灣已證明自己是一個民主成功的故事，作為一個三權分立的國家，現在是分立政府（divided government）。他強調，重要的，是各政黨共同致力於憲政、相互尊重的對話方式，並且和平解決分歧。台灣充滿自由活力，與大陸形成鮮明對比。

至於為何會有前後兩次聲明？依內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩在社群平台Threads發文提到，在經過FAPA（台灣人公共事務會）、美方學者進行溝通之後，史密斯立刻發表一個新聲明。王宏恩指出，史密斯已經說明，當前台灣國會法案問題在於對話和合憲，才會隔一天又發表聲明，「大家一起繼續努力，歡迎轉錄」。