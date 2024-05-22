隨著衛冕軍金塊出局，NBA將連續6季總冠軍換人做做看。西區決賽G1預定23日登場，擁有主場優勢的灰狼將迎戰獨行俠，而場上注目焦點則在愛德華茲對決東契奇，但專家認為雙方關鍵人物是唐斯和厄文。

本季是灰狼連續3季闖進季後賽，但過去兩季都在首輪分別被灰熊與金塊淘汰，本季首輪直落四擊敗擁有杜蘭特和戴文布克坐鎮的太陽，次輪面對金塊又取得2連勝，寫下季後賽6連勝絕佳紀錄，可惜接下來3連敗讓自己陷入絕境，好在愛德華茲、唐斯、戈貝爾聯手，最終4比3逆轉戰局，不但報了上季被淘汰的仇恨，同時也是在相隔20年之後再次闖進西區決賽。

過去5季4度殺進季後賽德獨行俠，首輪對上快艇與次輪挑戰雷霆，獲勝模式都一樣，分別是G1和G4落敗，最終4比2過關，繼2021-22賽季之後再次取得西區爭冠資格。

例行賽雙方4度交手，灰狼取得3勝1敗優勢，灰狼攻守兼備，禁區有戈貝爾、唐斯和雷德，鋒線有愛德華茲、麥克丹尼爾斯與老將康利，場均失分106.5分聯盟第一，場均勝分6.5分也優於獨行俠。達拉斯軍團最倚賴的就是東契奇、厄文、華盛頓和德瑞克瓊斯，整體實力略遜灰狼。

23日西決G1的焦點愛德華茲與東契奇，愛德華茲11戰3場得分破40分、50.4%的投籃命中率；東契奇連續3場、4度繳出大三元成績單，論攻擊火力東契奇略勝一籌，但投籃命中率就不如愛德華茲。

根據外電報導指出，東契奇是NBA季後賽史上第5位能連續3場有大三元數據表現的球員，前4位分別是「大帥」張伯倫、快艇韋斯布魯克、勇士卓雷蒙格林與金塊約基奇，當中張伯倫(1967年)和約基奇(2023年)連續4場大三元並列第一，而且兩人都是在創紀錄該季奪冠，因此23日之戰對於東契奇而言有指標性意義。

不過，專家認為獨行俠的關鍵人物是指揮官厄文，而灰狼的KEY MAN則是唐斯。尤其是2015年選秀狀元唐斯，擺脫過去只攻不守的罵名，首輪有效壓制杜蘭特，次輪嚴防約基奇，都是灰狼能夠走到西決的功臣。