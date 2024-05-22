國內輸液大廠永豐化學因多項違規遭勒令停業，儘管衛福部次長林靜儀20日強調，雖然供貨吃緊但都夠用，但藥師質疑，恐無法彌補因永豐化學停產造成的每個月200萬瓶缺口。食藥署今天表示，永豐生產的20個品項當中，目前僅剩「大包裝注射用生理食鹽水」需要處理，永豐每月產量196萬袋，庫存量預計可使用到6月中旬，接下來請其他廠商增產之外，需仰賴專案進口，直到國內業者有意願投資增加產線，或是永豐完成修正缺失、可重新生產為止。

永豐化學生產的輸液在國內市佔率高達7成，但其工廠被食藥署查出多項違規、違反GMP規範，因此勒令停業，造成生理食鹽水、葡萄糖等輸液在醫院供貨出現問題。食藥署目前積極協調其他4家持有許可證的廠商協助增產，並徵求專案進口，並強調「只要銜接起來就沒有問題」。

但基層藥師協會理事長沈采穎質疑，目前擁有注射用生理鹽水製造許可證的廠商包括大塚、濟生、信東、南光、台裕、中化，但即便全部上線生產，仍可能無法彌補因永豐化學停產所造成的每個月200萬袋缺口。她強調，製造生理食鹽水的技術不高，但仍應維持優良品質的廠商來製造，否則若真的鬧出人命，可憐的就是民眾。

食藥署副署長王德原今天說明，永豐化學生產的20個品項當中，有2項比較困難、吃緊，其中大包裝沖洗用生理食鹽水到5月仍有庫存，其他合格藥品廠商也配合調整產線，6月可以逐步滿足需求，因此最後需要處理的是大包裝注射用生理食鹽水，5月尚有庫存，應可使用到6月中旬。

王德原進一步說明，若以500cc為單位計算，大包裝注射用生理食鹽水預估6月需要110萬單位，相當於110萬袋或瓶，目前已有藥廠表達協助增產的意願，可供應到6月底沒有問題。至於7月以後，每月需求量約150萬單位，目前合格藥廠還可以做最後的擴大生產，接下來就需要仰賴專案輸入，直到國內業者願意投資、常態增加產線，或是直到永豐完成缺失修正為止。

對於藥師質疑永豐停產恐造成200萬袋缺口，王德原說明，若以500cc為單位計算，永豐每月生產大包裝注射用生理食鹽水約196萬單位，「確實現在是供應吃緊，不是很充裕的情況，但會盡量滿足需求。」目前正努力協調其他廠商增加產量，同時啟動國外專案輸入，只要銜接起來就沒有缺口。