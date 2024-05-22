【中捷隨機砍人】中捷警竟搭「小黃」趕到場？ 盧秀燕下令「增加警用機車」：沒錢我來想辦法 @ChinaTimes

台中捷運砍人引發外界不安，有市民直言不敢再搭捷運。市議員江和樹22日在市政總質詢表示，包括捷運緊急鈕秒數、捷運警察搭計程車等問題要求改善。市長盧秀燕指出，緊急對講機應一按就通、同時捷警要加強設備配置，不惜動用市長第二預備金。

市議員江和樹指出，捷運昨發生恐怖砍人事件，民眾反映緊急按鈕問題，還有記者昨實地測試，竟然要20秒才能接通，要求中捷公司說清楚；另外，20公尺長的車廂僅4個緊急鈕，發生狀況時，逃命都來不及，誰會想去按。

針對捷運警察搭計程車趕到案發現場，江和樹質疑「沒有機車嗎？」要求增加捷警機車配置。另市議員陳本添也關心捷運緊急按鈕秒數問題。

警察局長李文章說明，台中有18個捷運站，目前只有4個有配機車，同仁搭計程車去現場，各都捷運隊皆是一樣做法，若捷運不能通時，同仁要馬上下站體，可騎警用機車或徵用民車或搭計程車去現場。

市長盧秀燕表示，每一次事件發生，都是檢討及更優化的時機，捷警設備跟其他5都比例一樣，但我們要做得比別人更好，她指示警察局加強捷警設備配置，讓他們在第一時間發揮功能，不惜動用市長第二預備金。

此外，盧秀燕強調，列車緊急按鈕可以不用等3秒才接通，行控中心本來就要24小時監控，不用擔心誤觸問題，就算誤觸也沒關係，應該一按就可接通，當場指示中捷檢討。

盧秀燕說，中捷事件發生後，花1年時間才把運量提升比之前高，昨天是個案，未來會做到更到位、更超前部署，讓民眾安心搭乘。