據美國之音報導，羅馬教廷5月21日十分罕見地同時對台海兩岸釋出善意：一方面作為教宗方濟各派往台灣出席新總統賴清德就職典禮的特使、梵蒂岡駐菲律賓大使查爾斯·布朗（Charles Brown）總主教在台灣的總統府與賴清德舉行雙邊會晤，另一方面聖座國務卿伯多祿·帕羅林（Pietro Paralin）樞機又在教廷會晤大陸全國政協常委、中國天主教主教團主席沈斌（聖名若瑟）主教。

梵蒂岡多年來一直是台灣在歐洲唯一一個邦交國，與此同時，教廷又一直設法改善與中國政府的關係，特別是在中國教區主教的任命和批准問題上達成協議與妥協，既有利於雙邊關係的發展，又有利於中國眾多天主教徒的福祉。

賴清德總統在宣誓就職後的第二天在總統府會見布朗總主教，首先感謝他以教宗特使身份出席他的就職典禮。總統府在新聞稿中引述賴清德的話說，「這幾年來，台灣及梵蒂岡持續透過各層級的相互訪問，增進彼此的情誼。而為了回應教宗方濟各對於國際人道救援的呼籲，台灣近年來承擔起更多的責任，和教廷攜手投入人道慈善的工作，為國際社會作出更多的貢獻。」

賴清德在會晤中表示，台灣在烏克蘭戰爭爆發之後，響應教廷「送暖到烏克蘭」活動，捐贈發動機、發熱衣和藥品等物資，並且投入修復當地的基礎建設，協助烏克蘭人民重建家園。

賴清德說，「新政府期盼未來與教廷一起合作，共同維護區域的和平穩定，也保證宗教信仰的自由，」

巧合的是，在賴清德與布朗舉行會晤的同一天，聖座國務卿帕羅林樞機在梵蒂岡會見去年被任命和批准的上海教區主教沈斌，並與沈斌一起出席在宗座傳信大學舉辦的一場紀念1924年5月在上海召開的第一屆中國主教會議100週年的國際會議。

1924年舉行的中國主教會議特別強調，外國在中國的傳教士有必要讓中國人擔任教會的領導人。

據美聯社報導，沈斌得以與聖座國務卿共同出席紀念大會本身就已經很不容易，因為這可能是外界記憶中首次，一位來自中國大陸的主教被中國政府准許以主旨演講者身份參與梵蒂岡的一場重要的公開活動。

沈斌去年被中國天主教會任命為上海教區主教，但是因為事前沒有按照北京與梵蒂岡達成的協議就此與梵蒂岡進行協商，因此引起教廷的不滿，並被教廷指責違反了雙邊協議。不過梵蒂岡去年7月發表聲明表示，教宗方濟各已經批准了中國對沈斌的主教任命，從而化解了雙方的爭議。

方濟各在紀念大會開幕時以提前錄製的影音發表演說，內容並沒有提及教廷與中國近年來的分歧與爭議，而是強調100年前在上海舉行的第一屆中國主教會議是「梵蒂岡與中國關係的一個轉折點」。他指出，中國當時第一個、也是唯一一個主教團意識到主教團中必須「要有越來越多的中國面孔」。

「但是上海主教會議並不是為了忘卻之前行之有年的錯誤行徑，」方濟各說。「第一屆中國主教會議的與會者著眼於未來，而未來就是我們的現在。」

教宗談及的在華傳教士當年來自法國、義大利及其他西方國家，但是幾百年來這些傳教士很少讓中國當地的神職人員進入領導階層，這也在某種程度上逐漸煽動起後來義和團運動背後反西方和反基督情緒。

梵蒂岡在中共1949年建政之後便斷絕了與北京的官方關係，但是多年來一直試圖改善與北京的關係。中國目前擁有1200萬天主教徒，但是信眾中分裂為官方的所謂愛國教會和仍然效忠教宗的地下教會。

中國和梵蒂岡曾經在中國教區主教任命問題上出現嚴重分歧，但是雙方在2018年就此簽訂了一個秘密協議。北京有權在與梵蒂岡提前磋商的情況下自行任命主教，但是這些任命必須得到教宗的批准。