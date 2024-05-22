教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）今天表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室。對此，外交部回應，我國環境部官員近期應邀出席在梵蒂岡舉行的國際研討會，也獲得教宗方濟各會面；方濟各也指派特使出席賴清德總統就職典禮，在在彰顯台梵邦誼深厚。

教廷是我國於歐洲地區唯一邦交國，此消息傳出後令外界擔心與台灣邦誼是否生變。

外交部發布新聞稿指出，外交部已掌握教廷宗座傳信大學及米蘭聖心大學分別於5月20日及21日舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，邀請中國大陸天主教上海教區主教沈斌等多位中方教會人士出席。該研討會旨在紀念1924年首屆中國主教會議在上海召開，屬於教務議題。

外交部說明，1924年首屆中國主教會議舉行時，教宗對於中國大陸主教的任命，具有實際且完整的權力，但百年之後，中共政府箝制宗教自由，並屢次違反2018年簽署的「梵中主教任命臨時性協議」。

外交部表示，我方瞭解教廷盼促進中共天主教徒擁有信仰自由與權利，也曾多次公開表達盼在中共派遣代表。外交部呼籲各國，應共同促使中共停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。

外交部指出，在近期台梵互動上，教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（Archbishop Charles John Brown）擔任特使，於5月19日至21日來台參加我國第16任總統暨副總統就職典禮，並會見賴淸德總統。

外交部提到，另外我國環境部政務次長施文真於15日至17日，應邀率團出席教廷宗座科學院在梵蒂岡舉行的「從氣候危機到氣候韌性」（From Climate Crisis to Climate Resilience）國際研討會，訪團全員並獲教宗接見，並與教廷高層良好互動，在在彰顯台梵邦誼深厚。

外交部表示，該部密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作、共同捍衛宗教自由的核心價值，盼為促進世界宗教自由做出具體貢獻。