李遠對中正紀念堂轉型議題，期望先產生共識而非敵對。（鄧博仁攝）

接任文化部長後首度赴立法院教育文化委員會報告備質詢，部長李遠（小野）仍要迎接文化部長期以來待解決的爭議，包括中正紀念堂轉型做或不做？堂體內的三軍儀隊是否決定要撤？李遠表示以自己的眼光來看，並不喜歡形式，不論如何轉型，民眾的休閒更為重要。

立委柯志恩、林宜瑾均針對中正紀念堂是否轉型，是否已決定將三軍儀隊撤防質詢？李遠表示：「沒有聽過」。看待中正紀念堂轉型，他表示自己家就住附近，看中正紀念堂在陳水扁總統上任時降級，把大中至正改為自由廣場； 8年後馬英九總統上任又升級，恢復三軍儀隊，感慨三軍儀隊在政權轉換中被移來移去。

李遠指出現在的中正紀念堂已和過去不同，有關蔣中正的歷史，有正、反面並陳的常設展，目前也已進行「民主願景工作坊」等徵求中正紀念堂轉型想像，凝聚社會共識。他也表示自己帶2個孩子、4個孫子長大，常在中正紀念堂看著從沒有鴿子到9隻鴿子變成如今的「鴿子鴿孫」，自己還有童書就是寫中正紀念堂的鴿子。

李遠表示自己的家族中「有3個舅舅是白色恐怖」，但自己不想用強迫的，自己覺得對的方式往下做。他認為白色恐怖是透過文學、音樂、電影逐步表達產生共識，而不希望是造成敵對。