聚集林襄、李芷霖、李多慧等多位啦啦隊女神的中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」，今（22日）公布「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」辦法，號召喜愛棒球且想加入Dragon Beauties小龍女的熱血新人，成為林襄、李多慧的師妹。

隊長小映和副隊長霖霖表示：「參與小龍女徵選會，除了有機會出現在味全龍官方Youtube頻道上，初賽報名成功至決賽前，還有機會到味全龍主場球賽見習及參與應援活動」，希望可以找到對中華職棒與棒球賽事有基礎認知與高度熱愛的朋友來共襄盛舉。

林襄（左）、李多慧在今年成為小龍女。（莉奈享務所提供）

此次徵選是林襄、李多慧兩大人氣女神成為小龍女後的首場徵選活動，也象徵為球隊增添新氣象之外，亦代表著小龍女國際化，並朝著演藝工作全方位發展。評審透露，徵選考核過程與評分，也會將棒球相關的題材設計成為互動的關卡，入選者，也將安排成為練習生，進行相關課程與訓練考核。

小龍女中有多位人氣女神。（莉奈享務所提供）

「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」即日起至6月30日中午12點報名截止，預計將於7月27日進行決賽選拔。7月7日至13日期間還會有網路投票，徵選新血入選成功，即使尚未能成為正式Dragon Beauties小龍女，仍有機會在下半季跟著學姊們上場應援。詳情請上「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」活動頁面查詢。https：／／www.wdragons.com／2024-dragon-beauties-audition／