5月22日上午7時44分，一名63歲女子到高雄永安區興達路海邊疑似晨泳時溺水，已由民眾拉上岸。高雄市消防局出動救護車前往，女子一度失去呼吸與心跳，後來經急救與送醫，已經恢復意識。
消防局人員到場時這名女子一度失去呼吸與心跳，女子的手臂上有傷口。經過急救，女子恢復呼吸，目前女子在岡山秀傳醫院觀察中。對於這名女子是否被什麼動物咬傷。院方說，疑似被路邊野狗咬傷。
警消也呼籲，民眾戲水或游泳請到有救生人員的場域，避免發生意外。
5月22日上午7時44分，一名63歲女子到高雄永安區興達路海邊疑似晨泳時溺水，已由民眾拉上岸。高雄市消防局出動救護車前往，女子一度失去呼吸與心跳，後來經急救與送醫，已經恢復意識。
消防局人員到場時這名女子一度失去呼吸與心跳，女子的手臂上有傷口。經過急救，女子恢復呼吸，目前女子在岡山秀傳醫院觀察中。對於這名女子是否被什麼動物咬傷。院方說，疑似被路邊野狗咬傷。
警消也呼籲，民眾戲水或游泳請到有救生人員的場域，避免發生意外。
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