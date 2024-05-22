柯建銘緊跟！新閣揆卓榮泰拜會立院 韓國瑜主動握手拍肩 @ChinaTimes

賴清德新政府520正式上任，行政院長卓榮泰今率行政院副院長鄭麗君到立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來以及民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤與會。韓國瑜也率江啟臣等人到立院門口親自迎接卓榮泰一行。

行政院長卓榮泰（左三）22日拜會立法院長韓國瑜（右三），2人並握手致意。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰今率鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫等官員到立法院拜會。周萬來及民進黨團總召柯建銘、吳思瑤提早到門口等候，隨後立法院長韓國瑜、江啟臣也抵達門口。期間韓國瑜與柯建銘閒聊，疑似有聊到議程等問題，而卓榮泰一到後，也不忘關心因議場衝突受傷的莊瑞雄。

行政院長卓榮泰（左）22日拜會立法院長韓國瑜（右），被問及到立法院備詢會不會害怕被杯葛，卓神色尷尬，揮手沒有回應。（姚志平攝）

而在卓榮泰一行人到場後，韓國瑜上前握手連說「歡迎、歡迎」，卓榮泰也笑說「謝謝、謝謝，百忙之中…」。隨後行政院、立法院雙方一同走到會客室，對於卓榮泰似乎不好意思讓韓親自迎接，韓國瑜則大方說行政院長來拜會這是一定要的。韓與卓邊走邊聊時，也向對方表示，未來會很辛苦。至於媒體提問，是否擔心國會通過「藐視國會罪」，卓榮泰則微笑搖頭回應。

雙方在會客室合影後便進行閉門會談。據了解，卓在520就職當天已向韓國瑜表達要拜會之意，希望強化兩院溝通，讓法案順利通過，且賴清德、卓榮泰當日致詞都有提到，未來將以打詐為重，因此國會盡速通過「打詐新四法」，將會是優先重要法案，卓盼韓能協助法案盡速通過。