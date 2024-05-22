P. LEAGUE+公布2023-24球季年度人氣王及年度穿著獎，台北富邦勇士「野獸」林志傑在三階段球迷票選人氣高不下，總共吸引22萬4085人次投票，再創球迷參與度新高，林志傑再度當選人氣王，並創下史無前例的年度人氣王4連霸。

PLG表示，第1階段投票先選出前8名人氣球員（每隊至少1名、至多2名），林志傑以2萬2893票人氣最旺；來到第二階段8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼由「台灣野獸」林志傑（2萬2736票）對上福爾摩沙夢想家的「夢想小跑車」林俊吉（1萬7158票）。

最後進入第三階段最終決戰，在球隊面臨傷兵困擾，以老將身份奮力表現、帶領球隊奮戰的林志傑，再次展現「台籃GOAT」的高人氣，以1萬6851票贏過林俊吉的8406票，連續4年拿下PLG年度人氣王。

至於年度穿著的部分，新北國王後衛林書緯持續展現對時尚的高敏感度，經常利用時尚流行單品在場下穿搭秀出自我風格，獲得記者、球迷投票的青睞，獲得年度穿著完成2連霸。