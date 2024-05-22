學生團體EdYouth今天發布「2024年度108課綱觀察報告」，仍有約5成學生認為學習歷程檔案制度對生涯探索沒有幫助，但仍有約6成會為了讓學習歷程檔案符合欲申請校系，而朝著特定類型的方向製作。

EdYouth續蒐集超過千份問卷、執行約40場訪談，今天發布超過150頁「2024年度108課綱觀察報告」，內容涵蓋學習歷程檔案、自主學習、技職教育、多元選修及校園心輔議題，同時也討論「多元入學是否為多錢入學」、「雙語本土語教育亂象」、「心理假」、「哲學及情緒教育」等。

課綱觀察報告主筆，現就讀馬公高中高二學生鄭雅璟表示，期待能利用這次報告發布的機會，與各界進行現今課綱落實問題與展望的討論，讓現有制度更加完善，並期盼在未來可以擁有更多彈性多元學習的空間與機會，讓學生去發展更多不一樣的可能。

在學習歷程檔案議題，報告指出「反教改」、「恢復聯考」的倡議論述無助於改善考招制度公平性、多元入學並非多錢入學，且教育部所積極推動的考招改革方向，反而有助於弭平經濟資本所帶來的與生俱來不平等。

報告也提到，問卷統計顯示有88.3％的填答者，不曾在學習歷程檔案上花錢，反觀有72.4％的都市地區學生在學科付費補習，顯示學習歷程對學生而言，其實是「較為便宜」的考招政策。

然而報告也說明，108課綱實施已6年，仍有多數學生無法感受到學習歷程檔案的意義，且政府提供的支持措施令學生無感。調查顯示，有約5成學生認為學習歷程檔案制度對生涯探索沒有幫助，但有約6成會為了升學，而將學習歷程檔案朝符合大學校系要求的方向去做。

另外在多元選修課程，報告指出並肯定法規賦予多元選修課程設計之彈性，且有過半數學生對多元選修課程感到很滿意。然而，因城鄉差距、各校開課差異、教師過勞等問題，導致不同地區的學生無法享有同等的教育資源。

在自主學習方面，有57.32％執行過自主學習的高中生表示想不到主題、44.03％表示學校提供的時間不足、41.91％表示不知道如何撰寫計畫書、26.97％表示找不到相對應的資源。