據廣州廣播電視台報導指出，近日廣州市政府辦公廳印發《廣州市綜合立體交通網規劃（2023-2035年）》，將興建首條高速磁浮列車，預計時速高達600公里，即音速的一半，與波音707客機高空巡航速度相當。一旦建成後，從廣州到上海交通將僅需3個小時。

據了解，目前大陸國內已建成3條磁懸浮線，包括上海磁浮線、北京地鐵S1線，以及長沙磁浮快線。不過，這些磁懸浮線多屬於中低速，其中最快的上海磁懸浮最高時速為430公里，但營運時速已降到300公里。無論是時速、設計標準還是營運模式，這3條路線都非嚴格意義上的高速磁懸浮。

但廣州最近發布2035綜合交通規劃提出建設珠三角樞紐（廣州新）機場，新增廣珠澳高鐵、廣深第2高鐵，預留京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮2條通道。規劃中的高速磁浮列車，其設計時速在600公里以上，堪稱陸地最快交通，至目前為止，全球尚未有建成此種等級的高速磁浮列車並進入營運的先例。

如真按照這個速度，從廣州、深圳到北京、上海兩地，通行時間有望減少到2至3小時，四大一線城市將徹底連成一體。