梔梔曾是味全龍初代啦啦隊成員，2022年離開後，短暫待在T1職籃台南台鋼獵鷹，退出後一度轉戰主持領域，直到今年2月無預警加入樂天桃猿啦啦隊。雖受到粉絲歡迎，但也有負評，讓梔梔無奈地發聲：「過了兩年世界還是不太友善⋯」。

梔梔20日深夜在threads發文：「過了兩年世界還是不太友善⋯。我一直都想持續跳下去，只是礙於各種原因，迫使離開。」看到那麼多酸言酸語，梔梔很想眼不見為淨，但有酸民直接到她的版上留言，「說了戳中(心中)那個點」，決定不想再隱忍。

梔梔發文。（圖／threads@chihchih67.__）

梔梔表示這是第一次也是最後一次澄清，「很多事情是剛剛好，突然發生那樣的亮點、流量，沒人想得到～大家也喜歡湊熱鬧吧？我當然也是呀，但是隨著太多不友善留言，我就先暫時不回應了。」梔梔重申，她的努力不是這樣被打翻的，並許願：「希望下次幸運還能找得到我，晚安。」

梔梔不想隨酸民起舞。（圖／IG@chihchih67.__）

對此，棒球類YouTuber台南Josh留言鼓舞：「妳很棒的， 認真說妳的專業能力跟臨場反應一直都是我非常敬佩的，不友善的留言真的不必要」，其他網友也紛紛留言打氣：「你很棒的，不要理會」、「口條清晰，而且反應也快，再重新回到應援台也很快就融入，真的很棒」、「為自己而跳就對了」。20日傍晚，梔梔為了不讓粉絲擔心，再度發文：「我沒事囉謝謝大家，繼續默默耕耘。」