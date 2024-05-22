台塑企業宣布與韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST）簽署合作協議，旗下長庚大學、明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，將與KAIST成立全球產學研專案團隊，在生技及新能源領域 展開緊密夥伴關係，並聚焦幹細胞、基因治療、儲能電池及車用技術等突破性先進研發，加速推動科研成果銜接技轉至產業應用端，台韓攜手為世界締造更健康、永續的未來。

台塑企業管理中心常委及台塑生醫、台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台塑企業將與KAIST共同拓展生技及新能源領域，除加強產學合作及學術交流，未來重要計畫包括互聘教授、交換學生、舉辦研討會及整合資源，再透過跨國培育高階人才及研發成果 進一步促進產業升級與技術創新，此項計畫不僅能夠激發彼此的潛力與創意，更將成為台灣與韓國攜手在學術、科研、產業領域上追求共榮卓越發展的新合作標竿。

KAIST為韓國頂尖大學，有韓國MIT（麻省理工）美稱，其工程及科技研究在國際享有盛名。

台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜5月領軍長庚大學、 明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，親赴韓國與KAIST簽署合作協議及深度互動，正式翻開合作新頁。

王瑞瑜指出，雙方生技方面擬聯手深化幹細胞、基因治療研究，發揮彼此優勢以創造加乘效果。例如長庚醫院成立將近 50年具豐富臨床數據，為全台最大規模醫療體系，而KAIST在醫學研究有傑出成就但缺乏臨床環境，未來雙方互補後可望取得突破性進展，推動 精準治療及全齡健康目標。

新能源方面，雙方理念一致要全力開發鋰電池、電動車、電源管理等新能源產業關鍵技術。台塑企業將在既有成熟基礎與KAIST儲能研究中心深入合作，提高電池技術及效率，發展更多元與高層次之電池應用 模式，以新科技驅動產業升級。