立法院17日處理國會改革相關法案，朝野釀嚴重衝突，相關議案昨（21）日續審，在民進黨團拖延戰術下，最終二讀表決僅通過21條條文。對此，資深媒體人尚毅夫建議韓國瑜不要把自己做小，因為他手中有最大的武器可以逼三黨妥協。

尚毅夫昨在政論節目《新聞面對面》說，517看到的是激烈衝撞，521則是看到喊口號，顯然民進黨似乎不再走衝撞路線。尚毅夫進一步分析原因，首先是外面聚集的群眾越來越多，會傳達出立院這次審理程序是否符合程序正義、是不是黑箱的聲音，當聲浪漸高時，民進黨便佔了一部份優勢。

此外，尚毅夫說該法案即便通過也並非無解，最終還有釋憲這條路，不是三讀通過就是最終決定，因為立委超過三分之一就可釋憲，因此現在民意已起來，民進黨便用論述去取代肢體衝突。尚毅夫認為，當整個社會在形塑立院審理是否合乎議事常軌的審理時，民進黨佔優勢。

尚毅夫也表示，這次應該是國民黨希望外面抗議的群眾衝進來，若霸佔議場後，程序委員會就每週二五都擺國會改革，若群眾不退，未來人事同意權被卡住、考試院同意權備卡住，將變成總統賴清德的問題。所以，這次執政的民進黨必須處理這些問題，要不要動用警察權？變成民進黨的問題，群眾若衝進來反而變成民進黨的麻煩。

尚毅夫坦言，在極力對抗過程中，朝野要去擠協商空間很困難，現在最大問題是韓國瑜當院長後，所有事都要公開，不希望被抓到問題點，但因民眾黨團總召黃國昌、民進黨團總召柯建銘跟鏡頭組起來，事情就無解，每次朝野協商就是吵。

尚毅夫也建議韓國瑜不要把自己做小，韓國瑜手中最大的武器是可以逼三黨妥協，就是喊休息、協商後人不出來，三黨若不妥協就不要出席；他建議可讓各黨有3到5人可發言，逼大家坐好且用表決器表決，如果都不同意，韓國瑜就不出來主持，「誰再強悍都沒用」。