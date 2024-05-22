彰化縣長王惠美（右三）推動「幸福餐券」政策，讓弱勢學生在寒、暑假假期間也能享用免費的午餐。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣長王惠美推動「幸福餐券」政策，讓弱勢學生在寒、暑假假期間也能享用免費的午餐，考量近期物價上漲，彰化縣政府今天宣布調漲幸福餐券經費，自今年暑假起，國小由每餐55元調高至60元，國中由每餐60元調高至65元，學童只要持彰化縣數位學生證至合作之便利商店或超市就可以領取餐點。

彰縣府教育處指出，幸福餐券去年起與一卡通電子票證公司合作，轉型為「數位化幸福餐券」，是非六都首先推動的縣市，學童只要持數位學生證至統一超商、OKmart超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及台灣楓康超市，就可以領取餐點。

令人感動的是，上述五大超商共同響應加碼，學童用60至65元的價錢，就可以兌換到67至75元的優惠套餐或便當。

教育處表示，為妥善照顧學生假期生活，縣內低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，都能領取幸福餐券，且縣內212所國中小學自今年起全數參加縣府聯合招標。

教育處說，今年與縣府簽約的五大超商門市遍布各社區，感謝五大超商配合縣府推動「數位化幸福餐券」政策，用心搭配各種優惠套餐。