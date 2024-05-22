保障民眾的權益，金管會擬修法建議，解約金在10萬元以下、壽險保單保額在100萬元以下，可以不用被強制執行。

立法院司法及法制委員會提案，司法院會同金管會訂定保單強制執行的參考原則。金管會主委彭金隆今日到立院財政委員會業務報告，立委王鴻薇今日質詢時表達，很多民代幾乎每天都會接到陳情案，有些民眾甚至提到希望至少為他們留最後的「喪葬費」。

對於強制執行金管會研擬修正保險法，修正有兩個方向，就是引入受益人介入制度，當要保人與受益人是非同一人時，當要保人沒有能力償還債務，但是受益人具有能力，又能和債權人協商，經要保人同意，就有機會讓保單免於被解約的命運。

此外，就是小額保險和附約可以免被強制執行，保險局長施瓊華表示，這星期已經開過會定調，解約金在10萬以下；但是壽險保險金額是訂在100萬元以下，就可以不被強制執行。

另外，施瓊華指出，壽險主約所連結的附約如醫療險、傷害險這些，都是一年期以下沒有解約金，保價金根本沒有，也無從強制執行，但現在問題在於，主約若被強制執行了，附約將因此失去主體，因此先前已請保險公司主動在約定上，貼上「附約延續條款」，讓附約可繼續繳費，繼續存在

至於修法期程，金管會希望可以在6月預告，以利後續修法。