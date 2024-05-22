陶男等5人警詢後依組織、恐嚇取財、加重重利等罪移送法辦。（永和警分局提供）

警方查扣的證物。（永和警分局提供）

以「天道盟孔雀會萬華分會長」自居的58歲陶姓男子涉嫌放高利貸及從事暴力討債，不法獲利超過3百萬元。永和警分局日前持拘票及搜索票，兵分多路同步於雙北地區拘提索陶男等5人到案，查扣被害人簽具的本票、借據等證物，警詢後依組織、恐嚇取財、加重重利等罪移送法辦。

警方調查，陶男為天道盟幹部，對外以「天道盟孔雀會萬華分會會長」自居，在北市萬華區開設「財神融資企業聯盟」高利貸、暴力討債集團，趁被害人急需用錢時，以月息30分利及每10日20分利的利息計算方式放款。

若被害人無力償還借款，陶男遂率眾持器械毆打、強押等方式強逼被害人還款或簽立本票，不法獲利粗估3百萬元。

永和警分局14日全國大掃蕩期間，與新北刑大偵二隊分持拘票及搜索票，兵分多路同步於雙北地區拘提、搜索陶姓主嫌等5人到案，查扣被害人簽具之本票、借據、財務轉讓書、教學手冊、帳冊及球棒、警棍、辣椒水等證物，全案詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、加重重利等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

永和分局長王耀輝呼籲，對於暴力違法犯罪絕不寬貸，將持續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施強力檢肅掃蕩，以淨化社會治安。