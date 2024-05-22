新北市養工處為改善新店區北新路1段的道路鋪面品質，將於24日至26日的晚間10時到隔日清晨6時辦理道路銑鋪工程，屆時將採取對向車道調撥通行及分階段封閉部分路口方式進行交通管制，用路人須配合現場交管人員引導通行。

養工處表示，北新路1段即省道台9線，為連接雙北重要幹道，車流量十分龐大。為達到提升路面使用年限，同時降低日後維護頻率，此次銑鋪工程採用較粗的級配材料，以提供足夠的材料強度。

此次施工範圍為中正路至中華路之間路段，施工天數2天，24日晚間10時到25日清晨6時將封閉檳榔路至中正路南往北方向，25日凌晨0時起，中正路口將因道路施工封閉，行使中正路穿越北新路1段需改由寶橋路通行。

第2天工程從25日晚間10時開始，封閉中正路至新生街北往南方向，26日凌晨0時到6時，中正路口將因道路施工封閉，行駛中正路穿越北新路一段需改由三民路及中華路通行。

養工處說明，施工期間部分公車站位暫不停靠，24日晚間10時至翌日上午6時，北向暫不停靠「捷運新店區公所（北新）站」，請民眾提前在「檳榔路站」上下車；5月25日夜間10時至6時，南向暫不停靠「捷運新店區公所(北新)站」，請民眾提前在「七張(北新路)站」上下車。

養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時請減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便，敬請見諒。