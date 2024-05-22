大陸紅星新聞22日報導，大陸網紅圈5月21日晚出現「小型地震」：多名百萬級網紅全平台帳號被封號、禁言，包括王紅權星、鮑魚家姐、柏公子。網友表示，他們有一個共同特點：頻繁展示奢侈的生活方式。

其中網紅鮑魚家姐，擁有200多萬粉絲，被抖音禁言。小紅書已經查無此人。

鮑魚家姐則是豪門富太的打扮。據網友描述，鮑魚家姐是廣東的豪門闊太，她坐擁三畝豪宅，擁有整副帝王綠翡翠，手上的鴿子蛋大到無法忽視，逛自家花園中途還得歇一歇。

網紅鮑魚家姐平日裡很高調，經常給網友分享一些大牌珠寶，網友給她貼上了標籤：有錢、暴發戶、穿金戴銀、真正的土豪。

而網紅柏公子粉絲近300萬，目前，其抖音帳號顯示該使用者因違反相關規定，已被禁言、被禁止關注。目前，小紅書已經查無此人。其微博帳號已被封禁。

柏公子喜歡展示購買的奢侈品、豪車、名貴服飾。日常穿著名牌服裝，駕駛保時捷911。在25歲生日時，為自己定製了一輛勞斯萊斯庫里南。乘坐頭等艙環遊世界，在各國奢侈品門店購物。對愛馬仕的喜愛更是到了癡迷程度。

而據此前報導，曾自稱在北京一個社區有7套房，身上沒有8位數不出門的百萬級網紅「王紅權星」也已被各大社交平台封禁或遮罩。

隨後在王紅權星的好友博主「田田小阿姨」評論區中，網友紛紛提醒其王紅權星被封禁。目前，田田小阿姨帳號內已搜索不到王紅權星相關視頻內容。