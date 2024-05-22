AI人工智慧、高速運算等新興科技應用需求攀升，不僅帶動外銷訂單、產業用電，人才缺口也成了科技業、製造業備受挑戰的議題；國發會副主委高仙桂22日於立院經委會上提出三解方，包括培育高教人才、產學共育、延攬外國人才三方面著手，由於人才稀缺且缺口大，高仙桂表示，不論人才從哪方面來，國發會的態度都是「愈多愈好」。

立法院經濟委員會今審議「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」，立委洪孟楷表示，總統賴清德上任提倡「行動創新AI內閣」，在AI時代趨勢下，AI產業化、產業AI化，但根據統計，AI產業運用下三大產業的人才缺口高達2.5萬人，人才培育與外國人才延攬成當務之急。

高仙桂強調，台灣培育AI人才絕對不是口號，高教培育列為最優先的政策，不僅招生名額增加，相關科系也逐年開設，其次，產學共育上也開設了半導體學院，第三，擴大外國專業人才及其眷屬的服務量能，提供一站式的服務、國發會提供協助，也希望吸引高階人才來台工作。

不僅AI、半導體缺才，製造業、服務業也都面臨缺工議題；高仙桂表示， 2030年延攬40萬外國勞動力目標不變，除了特定專業人才(含就業金卡)外，會擴大僑外生留台工作的條件，如學系招生與人才缺口結合、增加留台誘因等，而中階或一般技術人才也會挹注我國產業的勞動力缺口。