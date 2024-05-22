刑事局中打破獲35歲陳姓男子為首的販毒集團，查扣毒咖啡包、安非它命、K他命及238萬多元現金，陳男為求減刑，供出毒品來源都是遭通緝的38歲胞兄提供，讓警方得以循線在雲林麥寮逮捕歸案，解送台中地檢發監執行。

警方調查，陳姓男子在台中市太平區承租民宅，進行毒品分裝，並聘雇2名小弟，專責毒品外送「小蜜蜂」，因毒品貨源穩定且品質佳，深受下游毒蟲青睞，生意絡繹不絕，讓陳男至少月入50萬元。

刑事警中打經過月餘追查，掌握具體事證展開攻堅，在台中太平拘捕陳男及旗下小蜜蜂王姓及楊姓男子，循線在南投逮捕8名藥腳，查扣不法所得238萬5500元及各式毒品，陳男得知販毒判很重，在警方追問下供出毒品來源都是來自遭通緝的胞兄。

警方根據陳男供詞，前往雲林麥寮明查暗訪，掌因毒品案遭判刑5年確定的陳男胞兄，就躲在當地1處透天厝，予以拘捕到案，解送台中地檢署後，隨即發監執行。至於陳男涉嫌販毒部分，法官裁定8萬交保，其他犯嫌則分以5到8萬交保。

警方呼籲，新興毒品問題危害國人身心健康甚鉅，嚴重影響社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，民眾切勿以身試法；刑事局將採取毒品「零容忍」態度，持續強力掃蕩製造及販毒集團，精準溯源斷根，禁絕毒品對國人的危害，淨化社區居住安全，以維護國民安居樂業之生活空間。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！