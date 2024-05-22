Energy強勢重返歌壇，一首《星期五晚上》MV裡的「16蹲」，掀起模仿熱潮。如今連57歲的歌后詹雅雯，也來蹲一蹲。她在臉書分享跟上潮流，和于美人、許志豪、蔡昌憲挑戰「16蹲」，站在後面的詹雅雯起初還算跟得上大家，但最後一跳差點跌倒，幸好旁人出手攙扶她。

詹雅雯在臉書寫下：「歲月不饒人～『有歲』（有年紀）了啦～但16蹲還是可以的啦，偶而動動身體還是需要的，大家量力而為喲」。短片中可見大家先舉起一隻手隨音樂舞動，接著開始進行蹲下、站起的動作，重複好幾回，最左邊的于美人並未蹲下，中間的蔡昌憲超賣力，旁邊有人大喊：「我不行了！欸！為什麼不能慢一點？」詹雅雯則是邊微笑邊蹲邊跟上大家，但最後幾次明顯重心不穩，幸好旁邊的人發現攙扶她，否則跌倒後果不堪設想。而剛好錄製節目的許常德路過，還建議應該要拍大家的背影，並忍不住吐槽「知道看背影有多蠢嗎」。

詹雅雯挑戰16蹲，差點跌倒。（圖／翻攝自詹雅雯 Y.W臉書）

詹雅雯過去身體頻傳狀況，不僅罹患帕金森氏症、左腦萎縮，曾因腦瘤住院開刀兩次，去年更語出驚人說眼睛開始有點看不到。曾在直播時被酸民質疑是「靠身體賣（演唱會）票」，她澄清兩點，一是不希望大家為了她造口業；二是她真的有生病，不是假的，而演唱會並沒有票房壓力。

詹雅雯曾自曝罹患帕金森氏症。（圖／中時資料照）