日本資深男星中尾彬16日因心臟衰竭離世，享壽81歲。他生前曾出演過多部影視作品，其中在《麻辣教師GTO》日劇版中飾演的教務主任內山田廣志，更是為台灣觀眾所熟知。醫師指出，心臟衰竭被稱為是「心臟癌症」，5年死亡率高達50％，常見的3大症狀為「喘、累、腫」，若是三高患者、血管堵塞或心律不整者，以及瓣膜性心臟病者，都屬於高危險族群，務必要特別留意。

心臟內科醫師陳冠任過去在《下班經濟學》節目中表示，心臟衰竭是所有心臟病的一個終點，也就是心臟無法維持正常運作。而心臟的主要功能是將血液運送到全身各重要器官，像是腳部行走、肝臟解毒、腎臟排毒及腦部思考等；然而，若心臟的運送功能出了問題，血液無法送到相應位置，可能導致腳無力、肝臟無法解毒，以及腦部功能衰竭等，造成全面性影響。

陳冠任接著說，心臟衰竭5年的死亡率比很多癌症高，包括常見的卵巢癌、子宮頸癌、攝護腺癌和大腸癌等。根據統計數據顯示，心衰竭患者5年內有一半的人會過世，比率非常高，僅次於最可怕的肝癌和肺癌。也因此心衰竭得「心臟癌症」的稱號，值得所有人警覺。

至於心臟衰竭有哪些前兆？陳冠任說明，主要有累、喘、腫這3種症狀。累就是疲倦無力；喘為呼吸困難，稍微動一下，甚至躺著也會喘；腫為雙腿嚴重水腫，壓下去會有明顯凹陷，以及白天尿少、夜間頻尿的情況。若有上述3種症狀，同時合併頸靜脈怒張等狀況，務必要盡快找心臟科醫師檢查。

談及心衰竭的高危險族群，陳冠任指出，有3類人要特別小心，分別是三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者、血管堵塞或心律不整者、瓣膜性心臟病者。不過，他也提到，10個二尖瓣脫垂案例中，有9成到9成半，原則上一輩子不會惡化，所以可不用過於擔心，屬於很常見的文明病。

關於該如何預防心臟衰竭？陳冠任分享，可藉由飲食與運動改善，包括高纖飲食、少紅肉多白肉、日常練握力等運動。其中在蔬果方面，他建議可吃酪梨、紫色蔬果（藍莓、蔓越莓、茄子、紫色洋蔥），以及十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜），均經科學實證，明顯有助於心血管健康。