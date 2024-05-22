隨著大陸經濟發展讓縣域經濟不斷壯大，越來越多的縣城GDP突破千億（人民幣，下同）大關。經過整理各地公開資料梳理發現，2023年大陸GDP千億縣增至57個。其中有10個縣GDP更超過2000億元，數量也比上年多一個，昆山仍是唯一GDP超過5000億的縣域，鞏義也首度攀上並成為河南第一個千億縣。

根據第一財經報導，從區域分佈看，大陸東部沿海地區的千億縣占比達到77％。不過，中西部的千億縣數量越來越多，去年中西部的千億縣數量達到12個。

透過公開數據顯示，大陸57個GDP千億縣中，前十強分別是昆山、江陰、張家港、晉江、常熟、慈溪、神木、宜興、長沙縣和義烏。其中，昆山全年完成GDP為5140.6億元，按可比價計算比上年成長5％。

昆山之後，同處蘇南的江陰2023年GDP達4960.5億元、位居第二；張家港和閩南地區的晉江處於3000億元梯隊分列三四位。其中，張家港2023年GDP為 3365.8億元、晉江3363.5億元。

觀察2023年大陸共有10個縣域GDP超過2000億元大關，比上一年多一個。資料顯示，義烏2023年GDP也首次突破2000億大關、達到2055.62億元、年增率達8％。