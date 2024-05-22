立法院近期審查國會改革法案，朝野爆發衝突，民進黨立法委員郭國文甚至搶走祕書長周萬來的文件引發爭議，國民黨團更由國民黨立委翁曉玲領銜提案，將郭國文移送紀律委員會，對此，郭國文指出，自己手始終都在文件上，過程中周萬來沒有跌倒也沒有受傷，並非暴力搶奪，而是議事杯葛手段。

郭國文今表示，針對國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡4位藍委刻意將自己推下高台，這是蓄意傷害，他將委託律師提告；郭國文說，517衝突事件中，洪孟楷等藍委不顧別人死活，用暴力將自己推下導致尾椎骨折，將委託律師提告。

郭國文指出，他之所以要提告，重點在於約束這些暴力藍委行為，過去國會衝突始終保持不傷人的原則，未來也應該有不傷人的觀念；郭國文舉例，先前立法委員江啟臣衝撞主席台時，自己是協同另外3名綠委一同把他扛出去，並不是暴力推他下台，郭也曾勸說蔣萬安要顧好形象，讓蔣自己默默離開，並沒有使用會導致人受傷的手法，他痛批，會用司法來告訴大家，暴力的是國民黨。

針對國民黨要將他移送紀律委員會，郭國文則認為，自己手始終都在文件上，過程中周萬來沒有跌倒也沒有受傷，並非暴力搶奪，而是議事杯葛手段。

除此之外，郭國文指出，周萬來的職務來自政治任命，讓他中立性備受質疑，許多黨團成員都提出，517立法院表決時，周萬來公然違反「立法院議事規則」第37條中，無視修正動議表決時應宣讀的規範。