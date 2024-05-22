一名女子特別喜歡吃日式丼飯，小時候最常光顧吉野家，現在則是SUKIYA或松屋，好奇問現在還有人會去吃吉野家嗎？文章引發討論，不少人表示，吉野家的牛丼最好吃，搭配半熟蛋和一杯檸檬紅茶是神吃法，但也有人更青睞SUKIYA提供24小時營業服務，深夜也能飽餐一頓。

原PO昨（21）日於PTT女版指出，前幾天經過日式連鎖丼飯「吉野家」，突然感到懷念，她表示小時候非常喜歡吃，但隨著年紀增長，消費次數也逐漸減少，現在反而很常去SUKIYA或松屋，她好奇網友喜歡哪一家的丼飯？現在還有人吃吉野家嗎？

疑問掀起討論，不少愛好者表示，吉野家的牛丼最好吃，可跟店員點一顆半熟雞蛋，再搭配檸檬紅茶是絕配、神組合，但也有人說自從SUKIYA進來台灣，以24小時營業後，就改吃SUKIYA，且和外送平台有合作，深夜嘴饞都能吃得到。

另也有人針對原PO提出吉野家、SUKIYA及松屋做評論，並表示這3家雖然都是賣日式丼飯，但主打的東西不一樣，以吉野家來說是親子丼最好吃，SUKIYA是牛丼，松屋則是咖哩，各有特色。