T1聯盟2023-24賽季總冠軍賽24日晚間7點登場，桃園台啤永豐雲豹在桃園巨蛋進行隊史冠軍戰首戰，球團邀請CBA旅外球星劉錚擔任開球嘉賓，同時推出「只差一冠」主題周，24日與26日兩場主場賽事，邀請球迷一起進場應援加持，力挺雲豹朝隊史首座T1總冠軍邁進。

劉錚和所屬的CBA上海大鯊魚，2023-24賽季止步季後賽第2輪，劉錚也回台灣充電，5月初到雲豹主場欣賞T1賽事，和以前台啤老隊友蔣淯安、黃振、李啟瑋相見歡，也讓大家好奇今年賽季結束和大鯊魚合約到期後的下一步。

雲豹陣中也有劉錚中華隊的戰友高錦瑋、林信寬，雲豹球團也力邀劉錚擔任總冠軍開球嘉賓，和球迷一起為雲豹集氣。

雲豹球團表示，為慶祝隊史首次打進總冠軍賽，球團精心設計一系列應援贈品，包括「只差一冠」豹綠短tee、「HERO'S BACK」應援毛巾、應援手牌、調啤豹手機支架、無我開瓶器以及復古茄芷袋等，每個票區將提供不同的應援贈品，球場環廊還安排許多刺激有趣的闖關活動，其中包括「不留一手擊倒對手」丟沙包、「LET'S GOLD ONE 推酒杯」等遊戲，球迷們在完成每一關遊戲後，可通過集章方式累積印章，集滿三個印章後可憑票根，前往東門服務台兌換精選台啤產品。

屆時所有入場球迷也可以收到雲豹球團準備的入場禮，隨機贈送金牌FREE啤酒風味飲料，口味包括月臨芭檸青、朝沁百香多、星月荔枝烏龍及烈日芒果冰茶、旺爺維他命氣泡水，數量有限，送完為止；只要追蹤台啤永豐雲豹的Instagram，並限時動態打卡@taiwanbeerleopard，就有機會獲得台啤產品和台雲豹的官方商品。

此外，「浪LIVE」電豹女為了總冠軍賽也精心策劃了全新的舞蹈風格，從選曲到編舞，電豹女勇於創新及多方嘗試，融合了各自擅長的舞蹈，打造出更加動感的隊形，將以熱血沸騰的舞蹈為總冠軍賽拉開序幕。

為了回饋桃園市民的支持，雲豹球團延續「豹達桃園三重奏」活動優惠：桃園區、八德區、龜山區的里民憑身分證至售票亭即可免費兌換票券入場，數量有限，換完為止，每里限量50人。此外，前100名桃園市民出示「桃園市民卡或身份證」的市民，於售票亭即可免費兌換票券入場，一證換兩張，僅限本人使用，數量有限，換完為止。同時，凡桃園市民於當日賽事售票亭購買經典區門票，可享100元優惠，如遇售罄則不提供此優惠，身分證、桃園市民卡皆能兌換兩張門票，僅限本人使用。