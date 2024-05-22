蔡衍明愛心基金會22日在基隆市議員宋瑋莉（右3）、德育學院校長翁進坪（左3）及該校公益青年陪同下，共同訪視基隆市的弱勢家庭，並致贈慰問金。（張志康攝）

所謂「每逢佳節倍思親」，端午佳節將臨，蔡衍明愛心基金會持續推動「公益青年送愛下鄉趣」活動，22日上午基金會同仁在基隆德育學院公益青年的陪同下，造訪基隆市的弱勢家庭，並致贈新台幣5000元的慰問金。今年端午節基隆將有100戶弱勢家庭受惠。

蔡衍明愛心基金會自2009年起，便秉持愛台灣的理念，每逢年度的三大節日之際，便在全台21個縣市針對弱勢家庭發放慰問金。到了2015年，為了進一步提倡孝順理念，結合全國各大專院校的青年學子，共同關懷弱勢進行這樣的公益活動。

22日拜訪的弱勢戶陳先生今年已經75歲了，因為一直單身未婚，近年與兩位友人在中山區合租公寓，但因為罹患癌症開刀，龐大醫療費用無力負擔，只能倚賴老人低收入生活補貼度日，他租住的公寓樓梯陡峭，更讓不良於行的他幾乎足不出戶。

另一位弱勢戶江先生今年60歲，從事水電工作，原本是家中的經濟支柱，但今年初一場工作時的意外，他從3樓墜下造成腰椎爆裂性骨折，如今只能穿著鐵衣活動，實在無力工作。家中經濟只能仰賴臨時工兒子微薄的工資生活，經濟狀況陷入困頓。

德育學院高同學說，所謂「家家有本難念的經」，近年來國內物價高漲，對於許多弱勢家庭來說，只要家中的經濟支柱受傷、生病，生活就會陷入困頓，亟需外界伸出援手。

德育學院校長翁進坪表示，透過這樣的活動，希望能讓學生了解，社會上還有許多弱勢家庭需要幫助，也能夠以感恩的心來面對自己的父母。另外，透過慰問金的發送，也讓弱勢家庭能夠在佳節來臨時，能夠過個好節。

基隆市議員宋瑋莉也特別感謝蔡衍明愛心基金會關懷中山區的弱勢家庭，她強調，德育學院透過生活化方式讓學生理解社會的角落裡，還有著許多邊緣的家庭需要救助、需要公益單位伸出援手，她認為這非常有意義。

蔡衍明愛心基金會推動的「公益青年送愛下鄉趣」送暖活動已經邁入第十年，目前與全國26所大學院校合作，十年來已捐助新台幣2.6億元，有多達5.1萬個家庭受惠。今年端午節，基金會也將慰問全台2150個家庭，捐出1075萬元的善款，單以基隆市來說，就有100個家庭受惠。