第六屆東引軍事越野障礙賽將於8月2日登場，21日下午舉行啟動記者會，連江縣長王忠銘、議長張永江、東引鄉長林德建與全能藝人王品澔、跨欄女神謝喜恩、馬拉松好手顧紘慈、現代五項運動選手陳佑薇等人共同出席為活動宣傳，邀請跑者參加體驗全國唯一結合軍事500公尺體能戰技的路跑賽事，同時飽覽東引的獨特美景。

王忠銘表示，近年來馬祖藉由四鄉不同形式的路跑賽事，營造一鄉一特色運動觀光，東引軍事越野障礙賽則是全國唯一結合「軍事」的路跑賽事。今年特別在賽前開辦免費訓練營，教導跑者們專業的跑步技巧及障礙賽的秘訣，讓跑者們能精進實力，挑戰自我的極限，同時可以深入了解軍事歷史和文化，感受獨特的運動和休閒方式。

張永江表示，在軍事越野障礙賽開跑之前，東引今年7月1日還同時迎來古蹟燈塔120歲生日，島嶼雖小，卻擁有迷人的自然與人文資源，歡迎國人參加東引燈塔120週年慶及軍事越野障礙賽，探索美麗且神祕的島嶼。

林德建說，軍事越野障礙賽總獎金超過30萬元，完賽禮品也相當豐富，只要報名參賽，就能獲得機能排汗衫、專業跑步帽、吸濕排汗毛巾等等好禮，以及客製化的特色獎牌、雷射手提袋、8.5K限定酒壺以及16K限定運動背心。8.5K、16K完賽禮「東湧陳高」禮盒，是第一支連續三屆獲得世界烈酒大賽鉑金獎的白酒，是酒界的台灣之光。

東引鄉公所說明，今年邁入第六屆的軍事越野障礙賽，路程分為4.5公里的新手挑戰組、8.5公里資深玩家組及16公里的職業選手組。值得一提的是，今年由3.5公里升級到4.5公里的新手挑戰組，路線將延伸至南澳聚落，讓跑者除了體驗「忠義驃悍」軍事障礙關卡挑戰外，也能跑進村莊認識東引的各個角落，感受島民的熱情。

東引公所補充，今年欣逢東引島燈塔（舊稱東湧燈塔）以「重返北疆‧湧者無懼」為號召的軍事越野障礙賽，主視覺設計也以燈塔為元素，藉由燈塔光明的形象，賦予勇士們守護燈塔的偉大使命，貫徹勇氣與力量重返島嶼全力一搏。2024 東引軍事越野障礙賽，定於5月23日上午10時開放網路報名。相關資訊可搜尋「東引軍事越野障礙賽」。