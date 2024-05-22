共同社22日報導，日本、美國及菲律賓的政府高官21日在馬尼拉就日美支援下完善包含馬尼拉在內呂宋島物流的「呂宋經濟走廊」構想展開首次磋商；中國大陸近來因南海問題與菲律賓在海上對峙，在此情況下已凍結了呂宋島等地的鐵路援建計畫。

呂宋經濟走廊構想提出為建設連接蘇比克港與馬尼拉、八打雁的鐵路及港口等提供援助。日美菲三國領袖4月在華盛頓會談時提出了這一構想。

報導引據相關消息人士透露，在首次磋商中，日美雙方表明了援建鐵路和港灣的意向，各方認為今後有必要繼續討論。

報導稱，此次高官磋商借美國在菲律賓主持的「第6屆印太商業論壇」之機舉行。出席論壇的菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）21日接受採訪時表示，由於中國撤銷了對鐵路項目的貸款計畫，我們正在探討從日韓、印度等其他國家籌措資金的選項。

菲律賓總統小馬可仕在會上發表演講稱，「印太經濟框架」（IPEF）夥伴國家在菲律賓強勁的經濟成長中發揮著重要作用。由於菲律賓在印度-太平洋地區佔據戰略地位，我們正在利用我們的戰略地緣政治位置、經濟接觸和參與區域協議；菲律賓的出口製造業和高科技產業大部分集中在呂宋島，為了激活勞動力和暢通物流，基礎設施建設必不可少。

據報導，日本已通過日元貸款支援菲律賓的首條地鐵馬尼拉地鐵以及馬尼拉周邊「南北通勤鐵路」的建設。