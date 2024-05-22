現代人性觀念較開放，一名網友分享，朋友住台北，月收入20萬以上，經常玩交友軟體約砲，很多女生甚至主動提議開房間，連一個他認識的乖乖牌女生也淪陷，讓原PO驚呼「台北好開放」，因為他住在台中，完全沒有這樣的經歷。貼文引起網友討論，兩派人吵翻，有些人認為台北女生超主動；但也有網友認為，不管哪個縣市都有有錢又愛玩的人。

一名男網友在Dcard上分享，有位很帥的台北朋友，月收入20到30萬，非常受女生歡迎。他很享受單身生活，經常使用交友軟體「獵豔」，不少女生會主動約他出去，甚至直接提議開房，讓原PO瞠目結舌，認為「台北真的很開放」。

男網友表示，這位朋友約會次數頻繁，開房間開到變成VIP；相比之下，他自己住在台中，情況完全不同。他猜測可能是自己比較害羞，聽不懂女生的性暗示，或者因為個性傳統，所以比較難接受這樣的私生活。

男網友指出，他和這位朋友有共同好友，一位看起來很乖巧的女生，沒想到也那個朋友帶壞，表面一副乖乖牌的樣子，私下卻非常放蕩，讓他很吃驚。

貼文引起網友討論，「還是城裡人會玩」、「台北女生真的很主動」、「都市男女的戀愛觀，真的不敢恭維」。不過也有網友吐槽原PO，指出整個故事跟縣市無關，只要有錢又愛玩，不管在哪裡都會是這樣。