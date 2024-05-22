黃豪平、篠崎泫、徐凱希近日在緯來《甄心分享小琳鐺》，分享遇到詐騙的故事。黃豪平說，過去遇到一位自稱是篠崎泫的人用IG小號跟他聊天，2人聊了好幾個月，黃豪平連自己有意買房、個人身家等事都跟對方分享，直到某次錄影遇到篠崎泫本人，他才發現自己被詐騙盯上。

黃豪平說，有次IG上有個自稱是篠崎泫的帳號敲他，他起初懷疑對方是否為本人，結果對方表示，晚點會用官方帳號按讚，果然不久後，篠崎泫的官方帳號真的按了他的讚，讓他開始放下戒心。

在聊天的那段時間，黃豪平與對方提到他有意買房，對方也耐心詢問他住哪、想買哪，黃豪平也沒戒心的將自己的生活、身家都與對方分享。沈玉琳聽到這，不禁虧他，「你一定是有邪念」，徐凱希也忍不住追問，2人聊了多久，黃豪平坦言，2人聊了幾個月且強調是斷斷續續。眼看大家不相信話題都只圍繞著買房的事，讓黃豪平直呼「只有房子沒有房事！是發乎情止乎禮的狀態啦！」

後來，黃豪平在錄影時遇到篠崎泫，他主動提起之前的對話內容，結果篠崎泫一頭霧水，完全不知道他在講什麼，這讓黃豪平驚覺自己遇上詐騙。之後某天那個帳號又敲他說，當晚要跟博恩一起吃飯，剛好黃豪平知道博恩當晚有演出，不可能有時間約吃飯，加上對方又騙說要跟博恩合作電視節目，想找黃豪平一起投資，黃豪平當下直接拆穿對方，而這個神祕小帳就此消失得無影無蹤。沈玉琳笑說，「你那幾個月的『精神食糧』不見了！」

篠崎泫無奈表示，後來有十幾個人都有問她類似的事，她說之前不知道點了哪個連結，IG帳號就被盜，但因為沒發生什麼事她就不以為意，事後也沒更改帳號、密碼，沒想到之後陸續發生這些事情。

沈玉琳說，這樣妳要感覺很「尊榮」，為何詐騙集團要去盜用妳的帳號，為的就是要讓男人起色心，這樣詐騙才會成立，荒謬言論讓篠崎泫直呼，「哪有尊榮！？是很麻煩好嗎！」