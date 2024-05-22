520後新內閣上任，衛生福利部長邱泰源今（22）日上午攜三位次長正式面對媒體，說明施政方向，其中世界衛生大會（WHA）及健保法修法健保點值保障「1點1元」成為首要的挑戰。五度前往日內瓦叩關的邱泰源指出，中方政治干擾力量明顯，尤其這一兩年中國用力越來越大，且投入更多資源，但今年世衛行動團仍會努力把全民團結的力量帶到國際抗爭去。

新上任衛福部部長邱泰源，今天偕政務次長林靜儀、呂建德，以及常務次長周志浩，舉辦和媒體茶敘見面會，說明未來相關重大政策推動方向。

第77屆世界衛生大會（WHA）即將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣今年是連續第8年未接獲邀請函，但今年邱泰源仍將領軍「世衛行動團」前往日內瓦叩關。他強調，自己是第五度前往，過去是以立委、台灣醫師會身分，且自信對於「WHA的混戰」，我應該算是很有經驗」。

邱泰源說，中方的政治干擾力量還是很大，且他觀察這一、二年，中國大陸「用力」越來越大，且軟硬兼施，投入更多資源，例如行動團已進不去會場的萬國宮，去年開始，就連採訪記者也受到刁難，但世衛行動團仍會努力把全民團結的力量用到國際間的抗爭去，台灣即使 不能進去，但世界上所有的健康議題，台灣絕對不能不知道。

對於賴總統提出健康台灣政策，邱泰源表示，已經衛福部已經整理出十大策略，包括對兒童的照顧，當醫療醫療人力越來越缺乏，如何加強醫師願意投入兒童醫療團隊是重點，其次是婦女健康，孕期的照顧 生、心理都是促進全人醫療最重要的事。另外是慢性病的控制，現在要急起直追，不管是糖尿病、腎臟病、高血壓、中風等，把健康台灣策略一個一個落實。