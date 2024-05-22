台中捷運21日發生砍人事件，儘管台南捷運目前還在規畫推動中，但市議員沈家鳳22日總質詢時，仍關切此事。（洪榮志攝）

台中捷運21日發生砍人事件，儘管台南捷運目前還在規畫推動中，但市議員沈家鳳22日總質詢時，仍關切此事。市長黃偉哲回應說，不僅未來將納入捷運安全規範，今天也再度指示相關局處強化大台南公車的安全作為；另外，交通局也提出未來台南捷運5大安全策進作為。

黃偉哲指出，台南捷運以後可能也會面臨類似中捷砍人事件的問題，因此應該預作因應，未來會納入捷運安全規範，包括車體設計及人員訓練等；至於像中捷緊急按鈕沒有反應，也會針對行控中心及列車長的狀況進行了解；此外，今天晨會他還指示相關局處加強大台南公車的安全作為，除加強司機訓練，也要定期驗證，並全面檢測安全門能否打開。

市府交通局長王銘德認為，因應中捷隨機攻擊事件，市府也非常重視未來台南捷運的安全防範作為。針對未來台南捷運開始服務後，已制定5大安全策進作為：一、配置保全人力：每車站至少配置1名保全人員；二、加強維安訓練：聘請教官強化人員安全訓練，提升人員緊急危害應變能力。

三、強化通報機制：建立車廂內對講機與隨車員及行控中心的三方通話機制，行控中心將與警消建立專線，以便能在發生緊急事件時，方便利用專線聯繫警察局、消防局即刻支援；四、提升見警率：未來將請捷運警察隊加強巡邏、強化見警率；五、加強宣導及演練：加強宣導提升旅客危機意識，並定期辦理事故狀況演練，以維持良好的應變能力，確保旅客的乘車安全。

交通局還說，大台南公車並不像捷運行駛在封閉的軌道上，一旦發生類似的緊急情況時，可以馬上停車並應急處理。交通局原本就針對公車緊急事件，訂有「停、開、疏、報、護、送」的SOP，萬一發生事件時，司機應該馬上停車、開門、疏散、報警，並在確保安全的前提下保護乘客，如有傷者更應立即送醫。

另外，大台南公車也已經與警方建立聯繫管道，每輛公車駕駛座都會請業者再次檢視、張貼SOP流程，並標示110、119報案專線，遇有突發狀況提供司機參照處理，不致慌了手腳，且每輛公車都裝設監視系統，駕駛員也可透過車內畫面作出即時反應處理，降低乘客的危險。

市警局長廖宗山強調，如果民眾遇到緊急狀況時，第一時間可以拿書包或雨傘阻擋，先保護自己的安全，並請周邊的民眾協助趕快打110報案；另外，市警局也已責成各分局加強轄內大眾運輸系統、火車站周邊巡邏及守望勤務，還會加強維安預警情資蒐報作為，呼籲民眾如有在網路上發現疑似相關危害公眾安全的言論時，請立即向警方報案。