立法院21日續審國會職權行使法修正草案，台灣基進高市議員張博洋反對藍白提國會擴權法案引發濫權疑慮，今（22）日在議會向市長陳其邁當面遞件申請路權，預告5月23日晚間6時將號召民眾前往國民黨高雄市黨部進行「社會溝通」。

張博洋指出，藍白所提國會改革、花東重大建設案引發極大爭議，國民黨立委傅崐萁提案拿2兆到花蓮，10分鐘就想要通過，點名對國民黨不分區立委柯志恩、陳菁徽頗失望，卻沒為高雄爭取任何交通建設，「按照過國民黨的新見解，國民黨不用搬個1兆5到高雄嗎？」

張博洋怒嗆，國民黨國會改革法案很少人知道，既然不願進行充分溝通，他公開向陳其邁遞件申請23日晚上6時在國民黨高雄市黨部前的路權，將號召民眾到國民黨高市黨部進行「社會溝通」，讓國民黨知道台灣人的想法。

張博洋強調，反對國會濫權法案不是北部的事，近日跑行程都有許多民眾為此感到氣憤，也為無法親自到台北抗議感到焦慮。而民意代表傾聽民意是非常合理，才特別申請路權讓市民能對國民黨表達意見。

陳其邁表示，他鼓勵年輕人積極參與社會公共事務，勇於表達意見，關心國家重大事項。針對法案審查，並非不能討論，而是要更透明，有理性辯論空間，並就法案內容做實質討論，遵守機關間憲法義務。政府施政可以監督，但要把權責劃分清楚，避免憲政疑慮。