「韓劇浪漫喜劇女王」朴敏英先前演出《金秘書為何那樣》翻紅，今年又以和《我老公結婚吧》再度創高收視率。她在首部陸劇《時光之城》裡飾演樂觀積極的考古系大四學生許真，為讓癌末父親見到離異的妻子，到母親任職的蓋亞影視應聘，意外撞見大明星顧持鈞（張哲瀚 飾）被前女友拒絕，顧持鈞因面子問題設法趕走她，許真無意中發現公司的秘密危機，兩人合作相處過程產生情愫，最終有情人終成眷屬。

朴敏英在劇中飾演張哲瀚的小助理，被要求24小時隨傳隨到，當小狗的貼身保母，漫無目的地跑腿，只為了見失聯的母親，沒想到媽媽竟不認她。朴敏英飾演的許真答應了張哲瀚飾演的顧持鈞所有無理要求，兩人朝夕相處中情愫蔓延，從開始的針鋒相對到甜蜜戀愛，不停放閃，像是顧持鈞對許真說：「你是我的小肋骨」，以及隨時隨地「醋王上線」，許真不能離開他的視線超過10分鐘，許多台詞都引來網友熱烈討論。。

張哲瀚因出色演技與顏值在《班淑傳奇》和《琅琊榜》嶄露頭角，《山河令》將他推向高峰，今年更以新人之姿入圍2024 Hito流行音樂獎。在《時光之城》中，他飾演拿獎無數的國際演員顧持鈞，在粉絲面前是寵粉的完美大明星，私下卻以自我中心，連經紀人好友都拿他沒辦法，曾因瘋狂粉絲應徵助理，甚至偷他用過的牙刷，五天內換了五個助理。

劇中，張哲瀚是個嘴硬心軟的人，雖然想趕走許真，但看到她有難時總是偷偷幫忙，既傲嬌又可愛。劇中他常擺出最帥氣的表情，說出最噁心的話，連張哲瀚自己看影片時也笑到無法控制，甚至說：「我終於知道為什麼沒有人找我演現代劇了，顧持鈞真是搞笑又油膩，大家看看開心就好。」《時光之城》將於5/25起，週末下午四點，龍華偶像台MOD353全台首播。