0403強震造成花蓮嚴重災情，房屋倒塌，觀光重創，花蓮縣議員魏嘉賢說，強震當天，日本發布海嘯警報，花蓮早年也曾有過海嘯災害，但地方對海嘯認知少，呼籲縣府局處要審慎面對，建議修改組織編制成立「防災局」，災害來時專業、即時統一調度。

魏嘉賢今在議會質詢說，0403台灣7時58分發生強震，日本在8時01分發布海嘯警報，中央氣象局也在8時11分發布海嘯警報第一報，日本在強震後3分鐘發布海嘯警報，震後20分鐘出現30公分海嘯。

魏嘉賢說，過去日本沖繩發生過海嘯，會把當地出現海嘯警示區標示出來，這次0403花蓮強震後，花蓮漁民也拍攝到不尋常畫面。他認為海嘯防治這是未來花蓮縣府該努力的，沿海地區甚至溪流會有海水倒灌的問題，提醒縣府局處審慎面對，要做好防災準備。

魏嘉賢質詢說，台灣、日本都是高發地震區，地理位置及災害都差不多，日本有專門做防災的大臣，中央與地方雖有災害應變中心編組，但地方指揮官為縣長統籌，但民選首長多半多災害非專業，建議可以參照其他先進國家，地方政府設立「防災局」，專司單位未來發生意外可以發揮，美國聯邦也有。人力不需要多，可做長期且專業研究，在發生災害後可以提供縣府或縣長專業建議。

縣府代理秘書長饒忠受訪表示，縣市組織架構已經限制，目前並無擴編的空間，魏嘉賢議員建議屬「任務編組」，可以招聘專業計畫人，要有相當的授權，才可以統整指揮所有單位。災害時，可以當縣長指揮官輔佐人力。

饒忠認為，可以像國外是中央應變中心派駐到地方，類似「專案辦公室」，定位權責會高過於地方政府，災害來時可做統整上的應變指揮。目前天然災害應變指揮是屬於國家級的權責，對於各項有利於災害救助的建議都會進行參考。